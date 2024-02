Fora do BBB 24, Luigi tem reencontro emocionante com o filho: 'Saudade'

Que fofo! O ex-brother Lucas Luigi caiu no choro ao reencontrar o filho, Dom, de apenas 3 anos, após sua eliminação do BBB 24

A semana de Lucas Luigi, último eliminado do BBB 24, da Globo, terminou de um jeito bastante emocionante. Após cumprir todos os compromissos fora do reality show, o ex-brother pôde finalmente retornar para casa e reencontrar seu filho, Dom, de apenas três anos.

O momento foi registrado por familiares de Luigi e compartilhado em suas redes sociais. No vídeo, o pequeno surge segurando um caderno com uma mensagem especial, fazendo o ex-BBB cair no choro. "Seja bem-vindo, papai", dizia o recado.

"Papai te ama, tá?", declarou Lucas Luigi, bastante emocionado, enquanto abraçava o herdeiro. "Tava com saudade de você", revelou Dom. Na legenda, a equipe do ex-participante escreveu: "A mãe de Luigi preparou seu prato predileto Rabada com Agrião, nosso cria já chegou amassando! Felicidade transbordando por aqui".

Com apenas 7,29% dos votos do público, Luigi foi eliminado do BBB 24 na última terça-feira, 30, após enfrentar um paredão quádruplo ao lado de Juninho, Alane e Isabelle. O ex-brother foi o sexto participante a deixar o jogo.

Luigi reage ao ver conversa polêmica de Davi sobre Camarotes

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Luigi participou do Bate Papo com o eliminado, apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama, na madrugada desta quarta-feira, 31.

Como de costume, o ex-brother assistiu a alguns momentos marcantes de sua passagem pelo programa. Em um deles, os apresentadores exibiram a conversa polêmica entre Davi, Lucas e MC Bin Laden, onde supostamente o baiano teria dito que os Camarotes não merecem ganhar o reality.

No vídeo, Luigi viu o que de fato Davi falou - que ele iria torcer para um pipoca caso não estivesse mais no programa, pois queria que o campeão fosse alguém que realmente precisasse do prêmio.

Ao ver o momento, o vendedor reagiu surpreso e disse que achava que os apresentadores deveriam ter uma outra filmagem dele falando sobre isso porque ele falou mais de uma vez. "Não tem?", questionou.

O apresentador Ed deu risada e disse que ele estava mesmo pegando no pé do motorista de aplicativo. "Não é, mano, mas tem certas coisas que me incomodou muito", afirmou, citando o fato do brother pedir para as pessoas falarem baixo. Confira!