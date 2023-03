Fora do BBB 23, Key Alves reencontra irmã gêmea e apresenta Gustavo

Key Alves teve um reencontro emocionante com a irmã gêmea Keyt Alves após confinamento no BBB 23

Desde que deixou o confinamento do BBB 23 nesta semana, Key Alves (23) ainda não tinha reencontrado sua irmã gêmea, Keyt Alves (23), por conta de sua intensa agenda de compromissos. Mas tudo mudou no último sábado, 11, e além de matar a saudade, a jogadora de vôlei também aproveitou a ocasião para apresentar Gustavo (28).

O momento foi registrado pelo empresário da atleta e ocorreu em um lugar especial para as irmãs: uma quadra de vôlei. Keyt descansava após um jogo, quando foi surpreendida por Key, que correu para abraçá-la. As duas choraram durante o reencontro e ficaram um tempão coladinhas.

“Eu te defendi muito aqui fora”, Keyt explicou para a irmã sobre as várias vezes em que veio a público falar sobre as atitudes de Key dentro da casa. Depois, a atleta conheceu seu novo cunhado: o cowboy Gustavo, com quem a jogadora de vôlei viveu um romance no reality. Os três posaram juntinhos e mostraram que já estão se dando bem.

O Reencontro das gêmeas Keyt e Key Alves.



Keyt: “Eu te defendi muito aqui fora” #BBB23pic.twitter.com/H4nybAU3v1 — Dantas (@Dantinhas) March 12, 2023

Key Alves, Gustavo e Keyt Alves - Reprodução/Instagram

Key Alves vai participar de reality show no México

Key Alves tem pouco tempo para aproveitar a família e o namorado! Após sua temporada na casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei ficará confinada em outro reality show no México, o La Casa de Los Famosos. Quem organizou tudo foi o Big Boss, Boninho, que também receberá uma participante mexicana para um intercâmbio no BBB 23.

Com a publicação de um passaporte mexicano com a foto da ex-BBB, Boninho revelou: “Vamos arrumar as malas! @bbb @lacasadelosfamosos”. Por sua vez, Key deixou um comentário no post, confimado sua estadia em um reality estrangeiro: “Me voy a México”, disse ela, que, em tradução livre é: “Eu estou indo para o México”, comemorou.