Fora do BBB 23, Key Alves muda visual para se encontrar com Gustavo Cowboy; veja foto

Última eliminada do BBB 23, Key Alves passou por uma mudança no visual antes de encontro com Gustavo Cowboy

A jogadora de vôlei Key Alves (23) passou por uma repaginada no visual após sua eliminação no BBB 23. Depois de uma bateria de compromissos na TV Globo, agora a famosa está se preparando para seu reencontro com Gustavo Cowboy (27), com quem manteve um affair dentro do reality.

Ainda no hotel em que está hospedada no Rio de Janeiro, a gata recebeu um tratamento especial com tudo o que tem direito. Ela recebeu a equipe da especialista em beleza Natalia Beauty.

Em seu atendimento, chamado de Missão BBBeauty, Natalia mexeu nas sobrancelhas, lábios e pele da atleta, que agora está com um visual mais natural e suave.

"A Key tem micro antiga nas sobrancelhas e já combinamos dela ir para São Paulo iniciar o protocolo de remoção na clínica para, posteriormente, reconstruímos as sobrancelhas com o Flow Brows. Agora fizemos apenas o Flow Design para dar mais harmonia ao olhar", explica Natalia Martins, fundadora do Natalia Beauty Group.

Pronta para encontrar com o Cowboy, a jogadora não negou o quanto está apaixonada pelo amado e confessou que o sonho dela é se casar e levá-lo para o resto da vida: “Ele foi uma pessoa que mexeu muito comigo, porque somos muito parecidos".

KEY TEVE ENCONTRO COM COWBOY ATRAVÉS DA WEB

Key Alves e Gustavo tiveram seu primeiro encontro através da internet. Os dois trocaram mensagens e realizaram uma vídeo chamada, para matar a saudade. Ansiosos, os dois não esconderam o quanto estavam angustiados após a separação.

Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular na chamada de vídeo. Porém, ela ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles.

Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se vir, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse ela.