Fora do BBB 22, Tiago Abravanel celebra o aniversário de Arthur Aguiar: ''Pessoa muito especial''

O ex-BBB Tiago Abravanel dividiu cliques ao lado do amigo Arthur Aguiar e o parabenizou pelos seus 33 anos

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 13h42

Nesta quinta-feira, 3, Arthur Aguiar está completando 33 anos de vida e através das redes sociais recebeu uma linda homenagem de Tiago Abravanel (36).

Após desistir do BBB 22, o cantor relembrou alguns momentos ao lado do amigo dentro da casa e o parabenizou com uma declaração carinhosa.

"Hoje é dia de um dos corações mais lindos que tive a alegria de conhecer. Uma pessoa muito especial e que com o seu jeito conquistou não só a mim, mas todo o Brasil! Que seu coração esteja sempre em festa! Parabéns, @arthuraguiar! Sucesso!!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores dos artistas fizeram questão de comentar: "Muito linda a amizade de vcs", "A amizade de vcs foi lindo de ver", "Vcs são incríveis", disseram.

Mais cedo, Arthur Aguiar ganhou uma homenagem da esposa, Maira Cardi (38).

CONFIRA A HOMENAGEM DE TIAGO ABRAVANEL