Fora do BBB 22, Natália Deodato muda o visual e aparece irreconhecível

Natália Deodato muda o visual e aparece bem diferente nas redes sociais após deixar o BBB 22

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 14h25

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Natália Deodato (22) decidir iniciar uma nova fase em sua vida e renovou as madeixas.

Nos Stories do Instagram, a sister que se destacou bastante no BBB 22 recentemente surgiu com os cabelos lisos, em um penteado totalmente remodelado.

"Um banho de brilho no meu cabelo. Tirei as pontas... Foi a minha mãe que fez, aqui no hotel mesmo. Amo a minha mãe mexendo no meu cabelo! Amei!", disse ela nas redes sociais.

Cheia de fãs por conta da participação dela no reality show da Globo, Naty tem mostrado diariamente a sua rotina para o público na web. Só no Instagram, a beldade já passou a marca dos 2,7 milhões de seguidores.

Veja o novo look da ex-BBB Natália!