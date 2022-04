Fora do BBB 22, Nat, Jessi, Naiara e Linn se reencontram: ''Mais que amigas''

Comadres reunidas! Nat Deodato, Jessi Alves, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada surgem juntas em foto

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 12h46

Quem acompanhou o BBB 22 sabe que a edição ficou marcada por três grupos: os lollipops, a disney e as comadres!

E, parece que o grupinho que era formado por Natália (22), Jessilane (26), Naiara (32) e Linn (31) está mais junto do que nunca.

Na última quarta-feira, 27, pela primeira vez após o final do reality, elas se reencontrarem para gravar o ‘Dia 101’.

Logo após as filmagens, a ex-participante que desfilou pela Beija-Flor postou no Instagram um registro especial do quarteto.

“Mais que amigas, friends. Finalmente veio esse encontro quádruplo com as minhas meninas!”, escreveu na legenda.

Vale ressaltar que a reunião entre os confinados vai ao ar na noite desta quinta-feira, 28. O programa promete altas emoções e clima tenso entre os brothers.

Confira a foto do reencontro de Nat, Jessi, Naiara e Linn: