Fora do BBB 22, Maria busca ''novo começo'': ''botei um cropped e reagi"

Após ter participado do "Domingão do Huck", Maria posta vídeo falando sobre seu "novo começo"

CARAS Digital Publicado em 20/02/2022, às 23h40

Após participar do "Domingão do Huck" na noite de hoje, a ex-BBB Maria (21) publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre seu "novo começo". A sister, que foi expulsa do programa após ter agredido Natália Deodato (22), fala sobre estar disposta a "evoluir e a se tornar ainda mais a 'Maria autêntica'".

"Oi, eu sou a Vitória. Você provavelmente me conhece como Maria. Sou cria da alta, tenho 21 anos, sou atriz, cantora, compositora e tudo que a arte me permite ser. Viver o 'Big Brother' foi uma experiência louca, que ainda é delicada de falar e, aos poucos, vou me fortalecendo em cima disso", começou a sister.

"Saí de lá muito diferente do que entrei. Cada vez mais disposta a crescer, evoluir e me tornar ainda mais a Maria autêntica que fui lá dentro e que sou aqui fora. Erros acontecem, mas eles não me definem. [...] Sou forte, resiliente, vivi uma vida aqui fora que não foi e nem é fácil. E hoje olho pra esse momento da minha vida com a possibilidade de crescer ainda mais, me tornar ainda mais gigante, e não como o fim, e sim como o início de uma grande jornada. Esse é o meu novo começo", finalizou.

Confira o vídeo completo