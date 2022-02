Fora do BBB 22, Maria agradece pelo carinho que vem recebendo: ''Obrigada os meus 5 fãs''

Bem-humorada, Maria agradece pelo apoio após expulsão do BBB 22 e conversa com internautas sobre o reality

Maria (21) foi desclassificada do BBB 22 por agressão na última terça-feira, 15, após uma situação no Jogo da Discórdia.

Depois de um tempo meio sumida das redes sociais, a cantora e atriz decidiu dar as caras e conversar com os internautas.

No último domingo, 20, depois de ter participado do Domingão, ela usou o Twitter para agradecer pelo apoio que vem ganhando aqui fora.

“Eu tô desacreditada da chuva de carinho que tô recebendo de vocês desde que saí. Ainda tô processando tanto amor e quero muito agradecer a todos que dedicam tempo pra me mandar, nem que seja uma, mensagem. Vocês são f*das demais, demais! Obrigada aos meus 5 fãs pelo apoio [risos]”, brincou.

Ainda com muito bom-humor, a gata não deixou de fazer uma piadinha sobre sua alimentação: “Hoje eu comi pão francês, macarrão e banana nanica pela primeira vez depois de 4 semanas na xepa. Tô tão feliz”, disse.

Um seguidor a questionou sobre o medo de ser julgada: "Parabéns por ter sua coragem e ser você mesma, mas assim, você não chegou a ficar nem um pouco com medo do jeito que as pessoas a tratariam aqui fora?". “O medo existe, mas eu sempre lutava contra os pensamentos do mundo externo, se não a gente não vive lá dentro”, respondeu.

"Maria, como você se sente sabendo que entregou tudo nas festas? Saudades”, perguntou mais um fã. Ao que ela retrucou: “Triste que não reconhecem que entreguei tudo nas provas também, só não era tão boa em algumas [risos], mas fiquei na média na maioria”.

