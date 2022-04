Fora do BBB 22, Linn da Quebrada surge comendo pão e web aponta indireta para Arthur Aguiar: ''Está podre!''

Eliminada do BBB 22, Linn da Quebrada postou vídeo comendo pão, um dos apelidos que Arthur Aguiar recebeu no confinamento

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 10h14

Décima segunda eliminada do BBB 22, Linn da Quebrada (31) postou um vídeo na web que foi apontado como uma indireta!

A ex-sister, que deixou o reality global no domingo, 10, com 77,6% dos votos em paredão contra Eliezer (31) e Gustavo Marsengo (31), surgiu comendo pão nos Stories de seu Instagram, na madrugada desta quarta-feira, 13.

Os internautas suspeitam que seja uma indireta para Arthur Aguiar (33), que recebeu o apelido de 'pão' pelos fãs durante o confinamento.

"Está podre, mofado", disse a rapper no registro, sem citar o nome do ator.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a atitude de Lina. "É só um deboche. Povo boçal!! A torcida que mais debochou de todos os integrantes foi a do pão! E lá dentro da casa os homens são todos debochados. Afff", disse um. "Desnecessário o post do pão. Por isso que saiu. Mostrando realmente o caráter dela. Dentro da casa era só tipo para tentar conquistar o público!", disparou outro. "Não esperava menos de você @linndaquebrada Autêntica e sem medo ninguém, aceitem que nem todos tem que aceitar uma propaganda enganosa que é o 'Euthur'. Minha Campeã é ela. PÃES PALHAÇOS E SEU PÃO HIPÓCRITA DISFARÇADO QUE LUTEM. LINA AGORA SEM PROBLEMAS SÓ SOLUÇÕES QUERIDA. TE AMOOOO", declarou uma terceira. "Tão massacrando a @linndaquebrada no Facebook por ela ter cuspido o pão, mas o interessante é que todos estão usando o pronome certo. Ridículos sim, transfóbicos jamais kkkkkkkkkkkk", criticou mais um.

Linn da Quebrada atinge 3 milhões de seguidores

Após eliminação, Linn da Quebrada alcançou a marca de 3 milhões de seguidores nas redes sociais e agradeceu a todos os fãs. "Eu estou muito feliz. Quero agradecer a todo mundo que está chegando, que tá vindo, que tá ficando, que permanece e que assim a gente se multiplique", desejou a ex-sister.

Confira a publicação de Linn da Quebrada: