Fora do BBB 22, Laís Caldas surpreende ao ostentar corpaço de biquíni

Médica Laís Caldas surpreende fora do BBB 22 ao exibir seu corpaço de biquíni em Maceió

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 09h45

Não foi somente dentro da casa do BBB 22que a médica Laís Caldas (30) se destacou e deu muito o que falar.

Em suas redes sociais, a ex-sister também costuma chamar bastante atenção. Recentemente, ela esbanjou charme e beleza ao aparecer no Instagram em um registro de praia.

Com um modelito cor de rosa e o corpão pra jogo, a morena caprichou na pose e exibiu as suas curvas para os fãs. "Look do dia!", escreveu ela diretamente de Maceió.

Chamada de gata, sister maravilhosa e morena linda por vários internautas, Laís Caldas mostrou que segue em alta mesmo depois de sua eliminação no BBB 22;

Confira as curvas da ex-BBB Laís na praia!