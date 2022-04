Fora do BBB 22, Laís Caldas surge decotadíssima e rouba a cena no Instagram

Laís Caldas surge decotadíssima e recebe muitos elogios dos fãs conquistados no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 09h50

Cheia de charme e beleza, a ex-BBB Laís Caldas (30) recentemente virou notícia ao compartilhar um registro poderoso em seu perfil na internet.

Fora da casa mais vigiada do país, a médica caprichou na produção e apareceu super decotada em uma nova foto postada no feed do Instagram dela.

"Boa tarde, meus amores! Passando para desejar uma ótima semana pra vocês. Essa semana vai ser muito agitada pra mim. Hoje é dia de sair da minha terrinha e me jogar em SP. Estou ansiosaaa! O que será que vem por aí", escreveu ela com ar de mistério.

Os fãs que torceram muito pela Laís dentro do jogo do BBB 22 encheram o clique de likes e a ex-sister foi chamada por eles de mulherão, morena linda e gata demais.

Confira o charme da ex-BBB Laís Caldas!