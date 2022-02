Fora do BBB 22, Bárbara surpreende ao apostar em eliminação de Jade Picon: ''O Brasil não perdoa falsidade''

A modelo Bárbara Heck participou do 'BBB A Eliminação' e falou sobre a decepção com a amiga no confinamento, Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 10h33