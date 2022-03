Fora do BBB 22, Bárbara chama atenção de fio dental e exibe bumbum na praia

Bárbara chama atenção de biquíni fio dental na praia após deixar o confinamento do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 13h10

Para curtir o sol e o calor do verão carioca, a ex-BBB Bárbara Heck (29) apostou em um biquíni branco e colocou o bumbum para jogo.

Recentemente, a sister que deu o que falar na casa mais vigiada no Brasil fez sucesso na web ao aparecer de fio dental em algumas fotos ao lado do namorado na praia.

- Gustavo faz grande promessa para Laís antes do paredão do BBB 22

"Prainha com meu amor. Amo demais", escreveu a loira que também fazia parte do quarto Lollipop no reality show da TV Globo.

A beleza e as curvas da ex-BBB Bárbara viraram alvo de muitas curtidas e elogios nas redes sociais. Já no jogo, a modelo não conquistou a maioria do público e foi eliminada há algumas semanas.

Veja a ex-BBB Bárbara de biquíni na praia!