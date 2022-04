Fora Arthur? Equipe de Jessilane muda posicionamento e pede votos para eliminar o ator

Equipe de Jessilane Alves mudou de estratégia e pediu fora Arthur após querer eliminar Eliezer no paredão

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 15h54

Emparedada com Arthur Aguiar (33), Jessilane Alves (26) está com estratégia fora da casa arquitetada pela sua equipe para continuar no reality.

Neste sábado, 16, o time da professora de biologia anunciou no Twitter que mudou de ideia e que o mutirão de votos agora não é mais para Eliezer (31), mas sim para o ator.

"Analisamos toda a situação e, compreendendo o que está sendo trazido pelos fãs, decidimos modificar o posicionamento e, agora, por conta do cenário atual, seremos #ForaArthur. Esperamos que participem dos mutirões!”, declararam.

Na manhã deste sábado, 16, a equipe ainda insistia em Eliezer, mesmo os fãs de Jessilane pedindo que mudassem o posicionamento. "Não vamos mudar posicionamento, é #ForaEli. Acreditamos em vocês e precisamos MUITO que todos sigam o posicionamento oficial. NÃO DIVIDAM VOTOS!”, declararam.

Paredão quádruplo é formado no BBB 22

Nesta sexta-feira, 15, foi formado o paredão quádruplo no BBB 22. Conforme a dinâmica da semana, a votação começou com duas indicações do líder Gustavo Marsengo (31): Jessilane Alves e Eliezer.

Pela casa, no confessionário, Arthur Aguiar e Douglas Silva (33) empataram, com três votos cada. Gustavo desempatou, colocando Arthur no paredão. O marido de Maíra Cardi, então, puxou o ator.