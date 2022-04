Finalista do Big Brother Portugal, a brasileira Bruna Gomes tem DR com seu affair na casa

A influenciadora Bruna Gomes é finalista do Big Brother Portugal e está namorando o participante Bernardo Sousa

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 21h23

A influenciadora brasileira Bruna Gomes (36) é uma das finalistas do Big Brother Portugal. A notícia foi anunciada na última segunda-feira, 11, no Instagram da ex namorada de Felipe Neto (34).

"Nossa Bru é a mais nova FINALISTA do Big Brother. Se não fosse pelo carinho, apoio e torcida de todos do time BigBru essa aventura teria sido muito mais difícil. Obrigada a todos que estão torcendo", escreveu a equipe de Bruna.

Além de Bruna, a cantora e atriz portuguesa Vanessa Silva (40) também chegou a final do reality-show neste último dia 10.

Com a final se aproximando, o clima tenso está se formando na casa de Portugal. No dia 10, o namorado de Bruna na casa, o piloto Bernardo Sousa (34) reviu algumas cenas em que a brasileira negava alguns dos seus abraços.

O piloto português disse no confessionário que "palavras tem muito mais peso que o olhar", e acusou a brasileira de não dizer que amava o namorado que fez na casa.

A finalista, por sua vez, se defendeu no confessionário: "Ele as vezes é bastante mimado, então não dá para entregar tudo de uma vez só. Por mais que ele fale mais vezes o que sente por mim, eu não preciso dessa aprovação dele".

Confira aqui o post da equipe de Bruna Gomes comemorando a chegada da brasileira na final!