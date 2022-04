Filho de Pedro Scooby faz campanha para manter o pai no BBB 22

Dom descobriu que o pai está no paredão do BBB 22 e pediu para os fãs do reality não votar para ele sair

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 17h17

Luana Piovani(45) publicou um vídeo da reação do filho mais velho, Dom (10), ao descobrir que o pai está no paredão do BBB 22.

No Stories do Instagram, a atriz mostra o menino fazendo uma oração para que Pedro Scooby (33) permaneça no reality show da TV Globo.

"O que você tá fazendo, meu filho?", perguntou ela ao primogênito. "Tava fazendo uma oração pra Deus ajudar meu pai pra ele não sair do Big Brother", respondeu Dom.

"Ele acabou de saber que o pai tá no paredão e que ele pode sair", revelou Piovani. "E você quer que seu pai saia?", questionou. "Não! Quero que meu pai fique!", afirmou ele, que em seguida fez uma campanha para o pai permanecer no programa. "Gente, não vota no meu pai! Por favor!", pediu ele.

"Até vocês tão controlando a saudade pra receber ele daqui uma semana", comentou Luana, lembrando que o BBB22 chega ao fim na próxima semana. "Por favor! Eu quero que esse seja meu presente de aniversário de todos vocês. Então não votem no meu pai, por favor, não votem!", completou Dom.

Piovani na torcida

Dom não foi o único a pedir pela permanência de Scooby no BBB 22. Mais cedo, Luana Piovani pediu para os fãs deixarem o ex-marido seguir no reality.

"Tive que vir fazer esse vídeo [...] Dona Mira, que é mãe do Marcelo, meu professor de boxe, ligou para ele hoje falando: 'faz um vídeo, fala para os seus amigos votarem para o Pedro ficar no BBB'. Então, a gente quer que o Pedro fique", disse ela.

Vale lembrar que Pedro Scooby está no paredão com Eliezer (32) e Douglas Silva (33).