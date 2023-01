Filho de Jair Bolsonaro faz comentário sobre Gabriel, da Casa de Vidro

Filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro rebate declaração de Gabriel, que está na Casa de Vidro do BBB 23

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro se pronunciou sobre uma declaração de Gabriel, que está confinado na Casa de Vidro do BBB 23. Dentro da dinâmica, Gabriel disse que Jair Renan o seguia nas redes sociais. Então, o rapaz decidiu se pronunciar e dizer que Gabriel também o seguia e ainda fez insinuações.

Na Casa de Vidro, Gabriel disse: “Acha que eu sou amigo dele? Se eu fosse amigo dele, eu seguiria ele de volta. Eu não sei, tem bastante seguidor lá, tem que ver. Quem não deve não teme! Às vezes, ele gosta do meu conteúdo. O pai dele ia ficar p*to se soubesse que ele me seguia”.

Ao ver os comentários sobre o assunto, Jair Renan fez um comentário em uma página nas redes sociais. “Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é: sofá do Boninho... Quanto custou para você ou o que custou?”, disse ele.

Gabriel, da Casa de Vidro, revela como conheceu Anitta

Integrante da Casa de Vidro do BBB 23, Gabriel conta sobre como se aproximou de Anitta, com quem já viveu um affair. Ele contou que eles se encontraram em janeiro de 2022 por causa de um vídeo dele.

"A gente conversou em dezembro e falou: 'A gente se encontra o dia que der'. A gente trocou umas ideias. Depois de um mês, ela foi em Floripa [Florianópolis (SC)] e me deu um 'salve'. Nessa hora, tremiam as pernas. Estava tremendo até encontrá-la. Depois, ela me tratou super bem", relembrou.

Então, ele lembrou quando viveu uma situação inesperada com Anitta e um amigo: ela fez xixi no braço do amigo. "Ela mijou no braço de um parceiro meu. Ele falou: 'Essa árvore tem espinho? Está ardendo meu braço'. Tinha enconstado uma taturana. Sabe aqueles bichos 'peludos'? Ele falou: 'Alguém tem que fazer xixi no meu braço, tem que ser xixi de celebridade'. Fomos eu, o segurança, eu e ela. O segurança fez uma proteção, eu fiquei de costas só ouvindo o barulhinho do xixi, e meu amigo dando risada. Esse foi o dia mais legal da minha vida", afirmou.