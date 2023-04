Festa do BBB 23 é marcada por choro e indiretas

Participantes conversaram sobre paredão e teve até choro na reta final do BBB 23

Os ânimos estão se aflorando cada vez mais conforme a final do BBB 23 vai se aproximado. Na festa do último sábado, o clima não foi dos melhores.

Tudo começou quando após as constantes desavenças com Ricardo Alface, Cezar Black começou a conversar com Fred Nicácio e chorou. “É como se as pessoas não conseguissem gostar de mim como eu sou e eu não sinto essa liberdade. Nunca consigo me encaixar. Hoje mesmo eu me senti super mal. Sei que é parte do jogo, mas quando olho e vejo... eu não sou prioridade", afirmou.

"Cheguei no Top 10, mas não fui eu. Fui eu em poucos momentos, de alegria, onde tava feliz. Mas me sinto frustrado, como se eu não estivesse pertencente e o sentimento não muda. 80 dias e o sentimento é o mesmo do primeiro dia. Joguei um jogo sozinho", desabafou.

Entre Bruna Griphao e Larissa, o assunto foi o mesmo: Domitila. A atriz ficou sentida pela miss Alemanha ter criticado sua voz enquanto ela cantava na prova do líder. "Toda brincadeira que ela faz tem um fundo de verdade. Ela disse que era estratégia. Mas não era. Eu fiquei me sentindo mal, mas pra disfarçar, eu falei que era estratégia. Mas não era. E ela já falou mal de minha voz antes. Ela tá tentando amenizar as coisas”, disse.

Elas então falaram sobre enfrentá-la no paredão. “Cara, eu acho que tem que colocar ela”, disse a loira. A professora de Educação Física reavaliou: “Tô bem na dúvida. Fico com medo de ir embora de novo. Hoje me deu um negócio de que não posso ir embora”. Mas a amiga rebateu: “Em algum momento a gente vai ter que enfrentar ela".