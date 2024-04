Fernanda em 'A Fazenda'? Filha da ex-BBB diverte com reação à possível convite

Filha de Fernanda, ex-participante do BBB 24, Laura roubou a cena ao comentar possível entrada da mãe em 'A Fazenda'

Ex-participante do BBB 24, a confeiteira Fernanda Bande tem compartilhado um pouco de seu dia a dia e vida pessoal com os fãs desde que saiu do reality show da TV Globo. No último fim de semana, a amiga de Giovanna Pitel aproveitou o tempo livre e abriu uma live nas redes sociais para bater um papo descontraído com os seguidores.

Fernanda, no entanto, não estava sozinha: a filha caçula, Laura, de apenas seis anos, roubou a cena ao participar da conversa com os internautas. Durante a transmissão, a ex-BBB foi respondendo algumas dúvidas e curiosidades do público, que questionou se haveria a possibilidade da confeiteira entrar em ‘A Fazenda’, reality rural da Record TV.

Antes mesmo de Fernanda Bande conseguir responder a pergunta do seguidor, a pequena Laura se adiantou e reagiu à possível participação da mãe em outra competição. "Eu na Fazenda? Que loucura. Imagina…", declarou a ex-BBB 24, sendo interrompida pela herdeira.

"Claro que não. A mamãe não vai pra Fazenda. Lá é um lugar horrível", disse Laura. "Não fala assim. Não é um lugar horrível. É um lugar onde muitas pessoas bacanas também passaram e fizeram a mesma coisa que a mamãe fez. Só são lugares diferentes", explicou Fernanda.

Nas redes sociais, a reação de Laura ficou entre os assuntos mais comentados e divertiu os internautas que presenciaram a resposta autêntica da menina. "Eu não aguentei, ganhando pontos com Boninho", brincou uma seguidora no site X, antigo Twitter. "Uma mini Nanda", disse outra.

Vale lembrar que além da pequena Laura, Fernanda Bande também é mãe de Marcelo, de 11 anos.

SOCORRO! A Fernanda falando sobre ir pra “A Fazenda” e a filha dela dizendo que lá é um lugar horrível. #BBB24pic.twitter.com/yEfSou6Ynl — JANIELSON (@euosodrac) April 22, 2024

Ex-BBBs Fernanda e Pitel ganham programa na Globo

Ex-participantes do BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel devem estrear carreira nas telinhas em breve! De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do 'Notícias da TV', a dupla foi contratada pela TV Globo e apresentará um programa no canal Multishow com 'formato inusitado': em uma cama.

A ideia da emissora é realizar um talk show, intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O nome seria em referência aos momentos em que as duas comentavam sobre outros brothers do reality show no móvel do quarto Gnomo.

Uma brincadeira com a viseira de Fernanda e a touca de cetim de Pitel, objetos que viraram marcas registradas das amigas dentro do BBB 24, também fará parte do programa. Na última quinta-feira, as ex-sisters participaram do TVZ e foram colocadas por Preta Gil para serem testadas como 'futuras apresentadoras' e receberam elogios da cantora.