Felipe Neto reclama de ataques após declarar torcida para Brunna Gonçalves no 'BBB 22'

O youtuber revelou que sofreu ataques após declarar sua torcida para Brunna Gonçalves, que está no paredão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 15h45

Felipe Neto(34) revelou em seu perfil oficial no Twitter nesta segunda-feira, 21, que recebeu vários ataques após declarar sua torcida para Brunna Gonçalves (30) no BBB 22.

A dançarina está no quinto paredão do reality show, e o youtuber afirmou que iria torcer para que ela não fosse eliminada, já que é amigo de Ludmilla (26).

"Eu sou totalmente #FicaBrunna e #ForaGustavo, mesmo sendo muito difícil? Amo a Lud, tô triste de tirarem a Brunna", escreveu ele.

Pouco tempo depois, Felipe voltou ao seu perfil para falar sobre os ataques que recebeu após declarar seu apoio para Brunna. "A quantidade de mensagens de ódio que tô recebendo só porque falei que quero que a Brunna fique porque sou amigo da Lud? Vocês estão doentes", disparou ele.

Brunna disputa a preferência do público contra Gustavo Marsengo (26) e Paulo André (23). A dançarina, vale dizer, foi indicada a berlinda pelo líder da semana, Lucas Bissoli (31).

Ludmilla faz mutirão para Brunna

Ludmilla se manifestou nas redes sociais para pedir a permanência de sua esposa no BBB 22. A cantora defendeu Brunna, chamada de planta pelo público do reality. "Quem não é planta nesse BBB? O Boninho pegou esse elenco na floresta da Tijuca", afirmou ela. Em seguida, Lud pediu para os fãs eliminarem Gustavo e fez uma promessa. "Se a Brunna ficar, vocês ganham um Lud Session novo com convidado especial", concluiu ela.