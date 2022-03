Felipe Neto critica discurso de jade Picon: "Uma das coisas mais baixas que já vi"

O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais para falar sobre o discurso de Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 12h25

Após a formação do paredão no último domingo, 03, o youtuber Felipe Neto (34) usou as redes sociais para falar sobre o discurso que Jade Picon (20) usou para defender sua permanência na casa.

Durante seu discurso, Jade contou que caso ganhe o BBB, vai destinar todo o prêmio para instituições de caridade.

Mas assim como alguns brothers da casa, Felipe Neto também achou o discurso de Jade apelativo: "Pra mim é impossível não ser 'Fora Jade', porque a pessoa usar doação como motivo para deixarem ela na casa, para mim, é uma das coisas mais baixas, mais apelativas, mais inaceitáveis que eu já vi em um programa de televisão", disse.

"Me deixem na casa porque eu vou doar o prêmio para instituições, isso é inacreditável, ainda mais considerando que várias pessoas que estão disputando o jogo, não tem dinheiro pra poder fazer isso, precisam do prêmio. Estão ali disputando, então assim, Fora Jade total. Inacreditável, completamente inacreditável", continuou Felipe.

Em seguida, o youtuber completou: "A questão é simples, não se usa caridade como moeda de troca. A caridade tem que ser espontânea. Ganha o programa, não avisa ninguém e depois você doa e fala que doou, se você quiser, para incentivar outras pessoas, você faz o que quiser, agora, a partir do momento que você usa a caridade, a intenção de doar o dinheiro, pra vencer o programa, onde você sabe que vai ganhar muito mais que R$1,5 milhão com publicidade é uma das coisas mais baixas que já vi", terminou Felipe.

Felipe Neto critica discurso de jade Picon:

Felipe Neto foi muito coerente sobre essa fala da jade em relação a doar o prêmio a caridades, pra tentar a permanência no jogo!

Concordo com ele e achei muito jogo baixo.



#BBB22#ForaJadepic.twitter.com/PaC8zUOhlo — Tay 🧺 (@twitatay_of) March 7, 2022

Quem você quer eliminar no 7º paredão do BBB 22?