Fazendo sucesso por onde passa, campeã Amanda é homenageada em sua cidade no Paraná

Ex-BBB Amanda voltou para a cidade onde mora e foi recebida por diversos fãs no auditório local

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, foi homenageada na cidade onde mora, Campo Largo, no Paraná. Recebida por muitas pessoas no auditório da cidade, ela agradeceu a presença e falou sobre a adaptação à realidade após deixar o programa.

"Ainda é muito novo, ainda estou assimiliando, gente, as pessoas me conhecem. É muito carinho, tô recebendo muita energia positiva, muita oração. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Como eu disse no programa, eu entreguei o futuro na mão de vocês, vocês me deram uma coisa tão valiosa que foi o tempo votando. O carinho e a persistência. Só tenho gratidão, vem a cada momento e demonstração de carinho que recebo. Estou muito feliz! Peço desculpas porque fico na correria. É muita adaptação", disse na filmagem feita por um fã-clube da loira.

"É muita adaptação. Estou assimilando ainda o que está acontecendo. Estou eternamente. Se hoje estou aqui é por causa de vocês. Quero agradecer a cidade que me acolheu muito e me transformou na pessoa que sou hoje", finalizou Amanda.

Veja vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Amanda Meirelles • BBB 💖 (@ameirellescentral)