Favorita do BBB 24? Ana Maria Braga defende atitude de Beatriz: ‘Sem calcinha’

Ao vivo no ‘Mais Você’, Ana Maria Braga surpreende ao declarar seu apoio para Beatriz após situação inusitada envolvendo calcinha no BBB 24

Nesta terça-feira, 30, Ana Maria Braga surpreendeu ao sair em defesa de uma das sisters após um episódio polêmico envolvendo uma calcinha no Big Brother Brasil 24. Beatriz, participante do reality show, enfrentou críticas intensas fora do confinamento devido à sua justificativa de voto no paredão. No entanto, a vendedora ganhou apoio da dona das manhãs em rede nacional no 'Mais Você'.

Tudo começou quando Bia revelou que não teria coragem de votar em Isabelle, que era um dos principais alvos da casa nesta semana, por conta de um presente que ganhou da amiga. É que a vendedora ficou sem calcinhas limpas durante o confinamento e recebeu a solidariedade da manauara no momento de necessidade.

Em uma conversa com alguns de seus aliados, Beatriz contou que não estava disposta a ceder seu voto na colega: "Ela me deu uma calcinha nova, ela me trata bem", disse a vendedora, que dividiu opiniões entre o público por conta da justificativa. Mas Ana Maria fez questão de aplaudir a atitude da participante enquanto comentava sobre a polêmica.

"Se em uma situação dessa, de isolamento, de tudo, faltou uma calcinha para ela porque não lavou todas que precisava e, de repente, alguém deu uma calcinha para ela... Como ela vai votar na moça?", a apresentadora ficou indignada com os comentários e saiu em defesa da sister, que conquistou o carinho da veterana da emissora.

"Eu acho. Resolveu um assunto importante para ela, não é? Porque tem gente que anda sem calcinha, mas tem gente que não consegue", completou Ana Maria sobre a situação inusitada no reality. A repórter Ju Massaoka também apoiou o comportamento da vendedora: "Concordo! Prioridade é prioridade", disse a comunicadora.

Beatriz disse que não consegue votar na Isabelle agora: "Ela me deu uma calcinha nova, ela me trata bem" HAHAHA #BBB24pic.twitter.com/uW691nmuAR — Dantas (@Dantinhas) January 28, 2024

Vale mencionar que além de aplaudir Beatriz, Ana Maria não perdoou e opinou sobre uma atitude da cantora Wanessa Camargo no BBB 24. Durante a edição ao vivo do programa nesta terça-feira, 30, ela zoou a tentativa da artista de limpar a casa do reality show: "Gente, ela nunca lavou o banheiro na vida dela! Wanessa, vamos combinar, vai…”, disse a apresentadora entre risos.

Equipe de Beatriz esclarece fotos de passado 'secreto':

A vendedora Beatriz entrou no reality show da Globo como anônima pelo grupo Pipoca e já está conquistando os holofotes do Big Brother Brasil 24. Mas na semana passada, a sister teve seu nome envolvido em uma polêmica fora da casa depois que internautas resgataram fotos em que ela aparece no balé do Faustão na Band.

Entre os cliques, que foram publicados no próprio perfil da participante no Instagram, Beatriz aparece sorridente ao lado de várias bailarinas da atração. A jovem compartilhou um registro posando com um figurino azul no camarim da emissora do apresentador. Na legenda, ela deu a entender que participou do programa, mas sua equipe negou os rumores.