Fátima Bernardes tieta Natália Deodato após eliminação no BBB 22: ''Um encontro feliz''

Fátima Bernardes mostrou um encontro especial que teve com Natália Deodato após ela deixar o BBB 22

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 14h01

Nesta quarta-feira, 13, Fátima Bernardes (59) decidiu usar suas redes sociais para exibir um encontro especial que teve com Natália Deodato (22) após a eliminação da sister no BBB 22.

A apresentadora do Encontro, publicou um clique onde ela aparece coladinha com a ex-BBB, após ela participar do Mais Você, enquanto elas dão um belo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, Fátima tietou a modelo: "Mais um encontro feliz. Dessa vez, nos jardins dos Estúdios Globo. Boa sorte, Natália".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Duas maravilhosas!", escreveu outro. "Só gente boa!", falou um terceiro.

Tadeu Schmidt emociona ao exaltar Natália!

Na noite da última terça, 12, o discurso de eliminação que Tadeu Schmidt (47) fez para eliminar Natália emocionou o público!

Após chamar a modelo de "Mulherão", alguns comentários dos internautas enalteceram o apresentador: "Tadeu Schmidt entregando tudo no discurso de eliminação", "Ele consegue emocionar a gente de uma forma", disseram alguns fãs do reality.

Confira o clique Fátima Bernardes ao lado de Natália Deodato: