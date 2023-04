Fãs ovacionam Key no hotel e deixam de lado vitória de Amanda no BBB23: ‘Protagonista’

Admiradores de Key Alves ignoram real ganhadora do BBB23 e recebem jogadora de vôlei aos gritos na porta de hotel do Rio

Mesmo que não tenha levado o tão sonhado prêmio de R$ 2.880.000 do Big Brother Brasil 23, a jogadora de vôlei Key Alves foi recepcionada por seus fãs ao chegar no hotel em que está hospedada como se tivesse sido a grande vencedora do reality show, que acabou sendo conquistado pela médica Amanda Meirelles. Nesta quarta-feira, 26, alguns admiradores da atleta ovacionaram a ex-sister após fazer plantão no estabelecimento.

Ao aparecer no saguão do hotel, acompanhada do amigo e enfermeiro Cezar Black, Key e o antigo aliado dentro do confinamento ouviram os gritos em coro dos fãs vibrando bastante pela ex-participante do reality da TV Globo. “Protagonista! Protagonista! Protagonista!”, cantavam os admiradores da jogadora de vôlei.

“Key e Black se abraçando enquanto os fãs gritam que a atleta foi protagonista do Big Brother Brasil 23”, apontou um perfil de fofocas no Twitter, mostrando as imagens das pessoas completamente apaixonadas pela atleta.

🚨VEJA: Key e Black se abraçando enquanto os fãs gritam que a atleta foi protagonista do #BBB23



pic.twitter.com/cI77Afp8hf — CHOQUEI (@choquei) April 26, 2023

Gustavo fala sobre o término com Key Alves

O fazendeiro e ex-BBB Gustavo comentou sobre o término do seu relacionamento com a ex-BBB Key Alves, que deu o que falar nas redes sociais. Os dois viveram um romance dentro do reality show, mas a relação chegou ao fim há poucos dias. Inclusive, ela disse que a separação não foi amigável. Agora, o rapaz comentou o que teria feito de diferente ao decidir terminar a relação com ela.

"Eu saí do BBB totalmente sem noção de nada. Não tinha ideia do tamanho das torcidas, do amor gigante deles. Não imaginava que eu pudesse causar dor pra eles (fãs do casal), sabe? Nunca tive essa intenção. Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos", disse ele ao site Gshow.

Além disso, ele comentou sobre como anda o clima com Key após a separação. "Agora está tudo bem. Eu quero muito continuar tendo um bom convívio com a Key. Ela é uma mulher muito forte e querida, e só nós sabemos o que passamos lá dentro. Foi importante demais para mim e quero ser grato pra sempre", declarou.