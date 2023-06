Fãs não aceitam amizade entre Amanda e Cara de Sapato após BBB 23; entenda

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles tem enfrentado a fúria dos fãs após não assumir romance com Cara de Sapato

O BBB 23 pode ter acabado, mas os fãs da atração global continuam fortes nas redes sociais. Pelo menos aqueles que ainda acreditam que Amanda Meirelles e Cara de Sapato vivem um relacionamento amoroso longe dos holofotes. No entanto, nada foi confirmado até então.

Tentando finalizar qualquer especulação sobre sua intimidade, Amanda tem feito questão de reforçar sua amizade com Cara de Sapato. Através das redes sociais, a vencedora do BBB 23 confessou que ainda não trocou beijos com ninguém: "Ainda estou na seca (risos). Estou solteira. E feliz por poder aproveitar as oportunidades".

Em declaração dada ao jornal Extra, a loira garantiu que nada mudou desde o fim do reality e os dois permanecem muito amigos. Ela também contou que mesmo distantes, eles têm conversado bastante.

" Nós somos amigos, mantemos a mesma relação que tivemos na casa. Conversamos quase todos os dias, contamos um para o outro nossos planos e temos muito carinho ", disse.

Enquanto Amanda e Cara de Sapato fazem questão de negar todos os rumores, os admiradores dos ex-BBBs seguem acreditando em uma possibilidade de romance entre eles. Nos últimos dias, inclusive, houve quem chegasse a fazer "greve".

Nas redes sociais, viralizou cartaz de um suposto fã clube de Amanda e Cara de Sapato, intitulado 'docshoes', sugerindo uma 'greve geral' para chamar atenção dos dois. O objetivo seria que os dois assumissem o romance em pleno Dia dos Namorados.

"Para quem não entendeu: só curtir. Não comentar nada deles [Amanda e Sapato]. Não dar papo pra qualquer coisinha que façam; curtiram edit? Comemora nas rodinhas em silêncio. Postou story fanfiqueiro? Idem. Não comemorar nada na timeline; só interagir com membros do fandom no São João. Ignorar qualquer coisa fofa que façam; única cláusula para sairmos disso: caso de assumirem relação", dizia o texto.