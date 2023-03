Fãs de Key Alves detonam resultado da repescagem do BBB23: "Manipulação"

Fãs de Key Alves não engolem resultado e fazem críticas à Globo; veja

O resultado da disputa pelas duas vagas de retorno ao BBB23 não agradou os fãs de Key Alves. É que após liderar as enquetes, ela perdeu a disputa com Fred Nicácio e Larissa e ficou com apenas 22% dos votos. Fãs estranharam o resultado.

No perfil oficial da jogadora de vôlei, a equipe se pronunciou agradecendo os votos e encerrando a participação da sister no programa. Agora, ela é oficialmente uma ex-BBB.

"Obrigada mais uma vez, Chaveirinhos! A Key viveu intensamente o BBB, topou todos os desafios, teve a oportunidade de ir para outro país mostrar todo nosso amor. A vida continua e ela conta com vocês. Obrigada por todos que votaram e acreditaram na Key até o fim!", declararam.

Nos comentários, os seguidores e fãs de Key Alves fizeram duras críticas contra a Globo e insinuaram que houve manipulação no resultado - vale lembrar que as votações do programa são auditadas . "Foi manipulado esse resultado, a Key ganhava em todas as pesquisas, e com ampla vantagem e do nada ficou fora? Ela não lacra, por isso não entrou, para entrar tem que fazer militância e lacração", disse um. "Injusto demais ela não ter entrado, não faz sentido a Larissa ter entrado no lugar dela, o BBB já tava morto agora com essa tiktoker que não faz nada e Fred que só chora piorou", disse outro.

"Estou me sentindo uma palhaçada, muito decepcionada. Fomos humilhados com Larissa e Fred entrando. Com fãs assim, não precisa de hater", disse outro.

Veja:

Fred Nicácio e Larissa vencem a repescagem e voltam para o reality show

Na noite desta quinta-feira, 23, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado da Casa do Reencontro, que foi a repescagem do BBB 23. Fred Nicácio e Larissa foram os mais votados pelo público e ganharam uma nova chance no reality show.

Depois de passarem dois dias na Casa do Reencontro com os outros ex-BBBs, eles venceram a votação e ficaram radiantes com a chance de voltar ao programa. Larissa teve 30,86% dos votos para retornar, e Fred Nicácio recebeu 25,12% dos votos.

Vale lembrar que a produção do Big Brother Brasil criou a repescagem do programa após desclassificarem MC Guimê e Cara de Sapato por causa da acusação de importunação sexual contra Dania Mendez. Os dois deixaram o reality show na semana passada e deixaram o time de participantes desfacaldo. Assim, a emissora decidiu trazer de volta dois ex-BBBs para continuarem na dinâmica.