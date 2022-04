Fantasiado, Boninho invade festa do BBB 22 e agita brothers

Diretor do reality, Boninho se vestiu de Globolinha e entrou na casa para dançar com os brothers

O diretor global Boninho (60) prometeu e cumpriu sua entrada na festa do BBB 22!

Nesta quarta-feira, 06, o esposo de Ana Furtado (48) invadiu a casa e animou os brothers dançando fantasiado como Globolinha.

A entrada do Big Boss no reality deixou os participantes curiosos e os internautas bem animados. Em sua rede social, ele comentou sobre a experiência.

"Não é fácil ficar 15 minutos lá dentro, suando, com a cabeça do Globolinha, mas valeu a brincadeira. eu me diverti (...). É muito bom brincar! Faz muito bem! Valeu @marcosmion por emprestar o Globolinha", disse ele.

O apresentador Tadeu Schmidt (47) também registrou o momento com uma selfie e mostrou para o seguidores o chefe fantasiado.

"E olha quem já tá pronto pra se infiltrar na festa! Já tô imaginando o que você vai aprontar, chefe! Vou chamar esse personagem de Globoninho! Que tal? Gostaram?", publicou o jornalista.

Na festa do BBB 22, além de Boninho ter colocado os brothers para dançarem, a cantora Iza (31) também animou o evento na casa mais vigiada do Brasil.

