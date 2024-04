Famosos invadem a casa do BBB 24 e surpreendem os brothers

Matteus, Davi, Alane, Beatriz e Isabelle gritaram bastante ao verem os famosos na área externa da casa do Big Brother Brasil 24

Alane, Matteus, Isabelle, Davi e Beatriz foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira, 11, com a invasão de alguns famosos na casa do Big Brother Brasil 24.

Os brothers estavam dentro da casa, quando viram as personalidades na área externa. Davi e Matteus foram os primeiros a ver os famosos. O gaúcho chamou as meninas, que correram para ver o que estava acontecendo. "Gurias, gurias!".

Tudo aconteceu após o estudante receber um aviso para ir até a despensa. Quando ele chegou na sala, se surpreendeu com a visita dos famosos. Entre os artistas estavam: Marcos Veras, Luis Miranda, Nicole Bahls, Pequena Lô e outros integrantes do Mesacast. "Boa sorte!", gritou um dos visitantes para os brothers.

Vale lembrar que nesta noite acontecerá mais uma eliminação no BBB 24. Beatriz, Davi e Isabelle disputam a preferência do público para seguirem no reality show. A grande final do programa acontecerá na próxima terça-feira, 16.

E TEVE INVASÃO NA CASA MAIS VIGIADA DO BRASIIIL 😱😱😱 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/zek937uril — Big Brother Brasil (@bbb) April 11, 2024

Leia também: BBB 24: Davi relembra discussões no reality: "Tive embates diretos"

Detalhe na mão de Lulu Santos rouba a cena

O cantor Lulu Santos fez um show na casa do BBB 24 na noite de quarta-feira, 10, e interagiu com os participantes confinados. Porém, um detalhe na mão dele roubou a cena.

O artista apareceu com várias palavras escritas na palma de sua mão esquerda. As palavras eram os nomes dos cinco participantes que estão no jogo como um tipo de ‘cola' para ele não esquecer de ninguém.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a situação. "Para não ter perigo de esquecer ninguém… Para não ser cancelado", declarou um fã. "Claro, imagina ser o Lulu Santos e ver BBB", comentou outro. Saiba mais!