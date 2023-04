Família de Larissa fica com dívidas após ida dela para o BBB 23

Família de Larissa revela problema financeiro ao ficar sem a renda da sister durante a participação dela no BBB 23

A família da sister Larissa se endividou durante a participação dela no BBB 23, da Globo. Com a ida dela ao reality show, a família ficou sem o seu salário para pagar as contas mensais da casa e acabou tendo problemas financeiros.

“A Lari paga todas as contas de casa: aluguel, comida, tudo. Quando ela entrou no BBB, a gente não teve mais a renda dela. São contas que continuam chegando. Então, a gente precisapagar as dívidas que estão pendentes”, contou a irmã dela, Leticia, à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Inclusive, a irmã dela contou que o plano de Larissa é trabalhar com internet após sair do reality show. “Ela não vai mais ser professora de educação física. Tem o sonho de ajudar a gente financeiramente e acredita que vai conseguir isso através da internet. É o sonho dela trabalhar com isso”, afirmou.

Larissa defende seu retorno ao reality show

Na madrugada desta quarta-feira, 12, Larissa desabafou com suas amigas após discutir com Cezar Black no BBB 23. Ela falou sobre a sua volta ao programa na repescagem.

"Eu não tô aqui para estar com vantagem acima de ninguém. Não tô, inclusive dele, fui numa boa falar de todos os erros que eu vi, que magoaram a minha família. Nunca usei isso. Não tô aqui para estar com vantagem a mais que vocês. Se eu sair, eu paguei pelo que errei aqui dentro. Se eu voltei, tive oportunidade de voltar", gritou ela.

"E qualquer um aqui, se tivesse a oportunidade de voltar, voltaria também. Não cheguei aqui acusando ninguém. Escutei cada um, não cheguei aqui com soberba em nenhum momento", continuou ela.