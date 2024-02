Ex-The Voice rebate críticas após lançar música com Wanessa Camargo: "Não tenho medo"

Em entrevista à CARAS Brasil, cantor WD falou sobre parceria musical com Wanessa Camargo e lançamento em meio às críticas a ela no BBB 24

A participação de Wanessa Camargo (41) no BBB 24 tem gerado altas críticas nas redes sociais, mas isso não tem impedido que a artista tenha lançamentos em sua carreira. Nesta última semana, a sister teve mais uma parceria musical divulgada, desta vez ao lado do cantor WD (28). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre a música Quem é Você?, que chega em um momento turbulento para a diva pop.

"A Wanessa sempre foi uma referência para mim e me influenciou de diversas formas, até na impostação para cantar", explica ele, que nos últimos meses chegou a fazer diversos trabalhos com a cantora, como apresentações em algumas festas. "Pude conhecer a história dela e também contei um pouco mais da minha história. A gente pode se conectar", conta.

Desde que começou a divulgação da parceria com a cantora, WD, que também é conhecido por ter participado do The Voice Brasil, em 2021, tem recebido inúmeras críticas. Algumas pessoas avaliam que Wanessa tem sido racista no BBB 24 e que ele não deveria atrelar sua imagem à dela.

No entanto, o cantor garantiu que, em nenhum momento, temia pela repercussão negativa de seu trabalho."Não tenho medo porque a gente está fazendo música. E a música é maior do que isso, a música é feita para tocar as pessoas de maneira especial, não tem como ter medo disso", afirma.

Questionado se sabia que Wanessa estaria no time Camarote do BBB 24 antes da gravação de Quem é Você?, WD confessa que, assim como o público, também ficou surpreso com a confirmação da filha de Zezédi Camargo entre os participantes do reality. "Não sabia, foi uma surpresa. Ela me disse que faria uma viagem", lembra.

Em meio a uma enxurrada de mensagens e ataques nas redes sociais, o ex-The Voice só guarda boas memórias de Wanessa. Para ele, a cantora é uma pessoa generosa e consciente do poder que sua imagem tem enquanto artista pop.

"Gravar com ela foi muito incrível, ela é uma pessoa muito generosa e entende a importância de ceder a oportunidade para outros artistas que são menores do que ela e isso é incrível, muito especial ver esse movimento dela", avalia.