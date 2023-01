Ex-Rouge, Fantine Tho vibra com participação de Aline Wirley no BBB 23: "Vai conquistar o coração do Brasil"

Fantine Tho rasgou elogios para a amiga, Aline Wirley, confirmada como integrante do grupo Camarote do BBB 23

Nesta quinta-feira, 12, a cantora e ex-integrante do Rouge, Aline Wirley (41), foi anunciada como participante do Camarote do BBB 23, e recebeu o apoio de Fantine Tho (43), que também fazia parte do grupo.

Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou um vídeo para declarar sua torcida para a amiga de longa data, e não poupou elogios para ela. Segundo Fantine, a ex-Rouge "vai conquistar o coração do Brasil"

"Já ganhou! Caraca, Wirley, eu tô ansiosíssima por você. Muito feliz por você. Não é qualquer desafio para peitar esse Big Brother não, e dessa vez eu vou ter que acompanhar para ver você. Eu tenho tanta convicção, tanta certeza que você vai conquistar o coração do Brasil como você conquistou os nossos corações. Corações de quem já teve oportunidade de conviver com você. Você merece voar, você é batalhadora, é uma super profissional, uma mulher maravilhosa", declarou cantora no vídeo.

Já na legenda, ela também falou sobre o orgulho que sente de Aline. "Voa, Aline! Já ganhou! Na torcida e convicção de que o Brasil é seu. Voa mulher, que emoção e felicidade profunda te ver se realizando. Me realizo com você te vendo. Orgulho. Você já é uma vencedora. Agora é só caminhar os passos que provam isso. Te amo, muito sucesso", escreveu.

Além de Fantine, Karin Hils (43) também celebrou a ida da amiga para o BBB 23. "A minha amiga está no BBB", comemorou a atriz e cantora.

Confira a publicação de Fantine Tho sobre a participação de Aline Wirley no BBB 23:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐡𝐨 (@fantinetho)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!