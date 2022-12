Ex participantes do BBB22, Vyni, Jessilane e Naiara Azevedo esbanjam alegria em reencontro

Os participantes do Big Brother Brasil 22, Vyni, Jessilane e Naiara Azevedo se reencontraram em um restaurante de São Paulo

Nesta quarta-feira, 14, aconteceu um reencontro entre alguns participantes do BBB 22! Em seu Instagram, Vyni compartilhou imagens do reencontro com Jessilane e Naiara Azevedo.

O trio surgiu alegre posando para fotos em um restaurante em São Paulo. O influenciador apareceu com uma jaqueta branca por cima de uma camiseta branca básica, a bióloga Jessilane usava uma jaqueta jeans e a cantora sertaneja Naiara vestia um terninho cinza.

Nos comentários, Jessilane reagiu ao encontro e escreveu: “Eu amo tanto! Socorro”. E ainda comentou: “Coração fica quentinho”.

Os seguidores de Vinicius adoraram conferir o reencontro e rasgaram elogios ao trio! “Fofos” escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “A amizade de trilhões”.

Não iria!

A atriz Miá Mello (41) veio a público recentemente e afirmou que nunca participaria de uma edição do reality-show Big Brother Brasil, dirigido por Boninho (60).

“Faria novela, mas BBB de jeito nenhum! Eu ia me queimar! E olha que eu amo fama e dinheiro! Dinheiro mais ainda”, brincou a atriz.