Ex participantes do BBB 22 curtem o Carnaval na Sapucaí

Bárbara, Luciano e Viny marcaram presença na Sapucaí e curtiram o Carnaval no Rio de Janeiro

Após passarem pela casa mais vigiada do Brasil, alguns participantes do BBB 22 marcaram presença no sambódromo Marquês de Sapucaí nesta última quarta-feira, 20.

A folia do Carnaval do Rio teve início neste último dia 20 e a ex participante do reality, Bárbara Heck (29) marcou presença no camarote Allegria. A quarta eliminada do BBB deste ano compareceu no camarote ao lado do namorado Rick Maia (32).

O primeiro eliminado do programa, Luciano Estevan (28), postou em seu Instagram uma foto sua na Sapucaí e escreveu na legenda: "Bora sacudir essa Marquês Sapucaí".

E o oitavo eliminado do BBB 22, Vinny (24), publicou no Instagram uma foto sua no sambódromo e escreveu: "A Globeleza tá diferente, né? Chegamos na Sapucaí, povo". O cearense recebeu reações nos comentários das ex-participantes Naiara Azevedo (32) e Larissa Tomásia (25).

Bárbara Heck marcou presença no primeiro dia do Carnaval no Rio de Janeiro

