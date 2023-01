Ex participante da Casa de Vidro virou estrela de reality da MTV; saiba quem

Dinâmica da Casa de Vidro é responsável por revelar nomes que são lembrados até hoje na história do reality global

O anúncio da Casa de Vidro do BBB 23 agitou as redes sociais e deixou muita gente curiosa para saber como funcionará a dinâmica que é uma das queridinhas do público do programa. Ao todo, ela foi usada outras cinco vezes dentro do atração global, revelando nomes que são lembrados até hoje. No entanto, um dos participantes só veio brilhar na mídia após aparecer em um reality da MTV Brasil .

Se trata de André Coelho (35), influenciador que virou um dos ícones do popular De Férias Com O Ex Brasil. Ele esteve na primeira edição do reality de pegação, que aconteceu em 2016. Mas três anos antes, ele lutou por uma vaga no BBB 13.

Na época, André ficou confinado por alguns dias com outros cinco aspirantes a brothers em uma Casa de Vidro, que foi instalada no shopping Santana Parque Shopping, na zona norte de São Paulo.

Aos 25 anos, André foi apresentado como advogado e em poucas horas, já era um dos queridinhos do público. Fotos e detalhes de sua vida foram espalhados nas redes sociais e muita gente torceu por sua entrada. No entanto, a vaga acabou sendo ocupada por Marcello, de 31 anos.

Em recente entrevista para o Gshow, André comentou que provavelmente sua participação no BBB 13 poderia gerar muita polêmica, por na época ele ser muito imaturo e sem filtro. Passado 10 anos, ele avalia que foi um verdadeiro livramento.

"Acho que a minha participação seria um choque para a sociedade. Eu não tinha filtro nenhum. Falava o que dava na telha, o que dava vontade de falar. Acho que eu seria uma figura bem polêmica no BBB naquela época. Não estava nem aí para nada. Não tinha noção. Acho que Deus escreve certo, não era para acontecer", afirmou.

Atualmente André segue a carreira como empresário e influenciador digital, aproveitando a fama que conquistou ao longo dos últimos anos. Além de estrelar programas da MTV, ele também já esteve em uma temporada do reality Power Couple Brasil, da Record TV, no qual ficou em quarto lugar ao lado de sua esposa, Ana Clara Maia, a qual conheceu no De Férias Com O Ex.