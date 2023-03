Ex-namorada de Cara de Sapato explica motivo do término com lutador: ''Diferentes''

Modelo Rapha Sirena, ex de Cara de Sapato, fala sobre o fim do namoro com o brother do BBB 23 e se declara para o lutador de MMA

A modelo Raphaela Sirena (35), ex-namorada de Antônio Cara de Sapato Jr (32), do BBB 23, usou as redes sociais para responder dúvidas e curiosidades dos seguidores.

Nos stories, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre o término de seu relacionamento com o lutador de MMA.

Rapha contou que um dos motivos foi a distância, já que ele morava nos Estados Unidos enquanto ela vivia no Brasil. "Término é sempre algo pessoal de cada casal. Mas eu e o Antônio terminamos no ano passado e nós morávamos em países diferentes. Ele morava nos Estados Unidos, pra quem não sabe, e eu moro em São Paulo", começou falando.

Em seguida, ela disse que, apesar do fim da relação, ama o brother e torce por ele no BBB 23. "Mas não é porque a gente não tá junto, que não tem carinho. Eu amo ele de paixão, torço por ele, de sofrer, eu grito… Vocês têm que ver como eu sou no ‘Big Brother’. Torço por ele na luta, de chorar e tudo, a vida pessoal torço muito por ele, então, não é porque não tá junto que não torce. Muito pelo contrário. Amo ele, amo a família dele", declarou.

Rapha, que participou do De Férias Com O Ex, também respondeu o que acha sobre o possível romance entre Cara de Sapato e Amanda. "Acho a Amanda uma mulher incrível, maravilhosa, engraçada, adoro ela, é meu segundo lugar de torcida no ‘BBB’. Em relação aos dois, eu acho que é uma relação de amizade, o Antônio é uma pessoa muito carinhosa, tem grandes amigas", explicou ela.

"Se forem pra eles ficarem juntos, eu torço muito pela felicidade dele, quero muito que ele seja feliz. Eu acho que é assim que a gente vê que um relacionamento deu certo… Quando existe amor e carinho pela pessoa, independente de com quem ela esteja", disse ainda.

Confira:

BBB 23: Após treta, Ricardo promete puxar brother para o paredão

As discussões não acabaram após o Jogo da Discórdia e se estenderam durante a madrugada desta terça-feira, 07. Na área externa da casa do BBB 23, Ricardo (30) conversou com Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline sobre seu atual conflito com Fred Desimpedidos (33).

O biomédico acredita que os brothers do Quarto Deserto continuarão jogando juntos nas próximas semanas, mas ele afirmou que não fará o mesmo. Na sequência, o brother deu sua opinião sobre os seus antigos aliados no jogo.

"Aquilo ali é uma bomba, que quando começar a sair um, vai sair um atrás do outro. Não vou falar todo mundo, mas tem uns três ali", disse ele, que preferiu não citar nomes e disse que deixará para o público decidir.

Ele, então, revela que pretende levar o jornalista para o paredão. "Se eu vou pro Paredão, eu puxo o Fred. Nem que eu saia, irmão, mas eu vou puxar de consciência tranquila", afirmou. "Não tô falando que eu sou melhor que ele nem nada, mas é meu rival. E nem tô falando que eu vou ficar, e ele vai sair. Mas pra esse embate, ele vai", disparou Alface.

