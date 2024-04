Ex-mulher de Lucas Henrique, Camila Moura tem perfil do Instagram hackeado

Próximo à noite de eliminação no BBB 24, Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, teve o perfil no Instagram hackeado; confira

Em dia de eliminação no BBB 24, a ex-mulher de Lucas Henrique, Camila Moura, teve o perfil no Instagram hackeado. Além de perder o acesso à conta, a professora, que acumula mais de 3,1 milhões de seguidores, teve diversos posts suspeitos publicados nos Stories de seu perfil nesta terça-feira, 9. Já no feed, foi feita uma publicação com uma falsa nota de esclarecimento.

A informação foi confirmada por Adélia Soares, advogada de Camila. "Passando aqui rapidamente para avisar vocês que o perfil da nossa cliente Camila Moura acabou de ser hackeado. Tomem cuidado com qualquer postagem que vocês vejam lá no perfil dela. A nossa equipe já está trabalhando junto à Meta [empresa responsável pelo Instagram] para recuperar essa conta o quanto antes".

De acordo com a profissional, isso já ocorreu com outros clientes "por meio da alteração de titularidade da linha telefônica".

Vale lembrar que a professora viralizou recentemente após anunciar que pediria o divórcio de Buda após desaprovar sua aproximação com Pitel dentro do reality. Desde então, Camila tem fechado diversas publicidades e crescido nas redes sociais.

Lucas ainda não sabe que está solteiro e, nesta tarde, confessou sobre expectativa em rever a companheira. "A saudade aperta. Tem aquela expectativa, será que vou ver ela hoje? Será que só semana que vem? Será que quinta-feira?", disse ele.

HACKEARAM O MEU INSTAGRAM 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨😭😭😭😭 pic.twitter.com/Xp2jU0MZid — Camila Moura (@camilamoura225) April 9, 2024

Crente na eliminação de Buda, Camila Moura posta direta

A ex-esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, não perdeu a oportunidade e já mostrou como está ansiosa para a eliminação do até então marido. Esperando ansiosamente a saída de Buda do paredão do BBB 24, nesta terça-feira, 09, a mais nova influenciadora mandou um recado.

Em sua rede social, com mais de 3 milhões de seguidores, ela postou um vídeo exibindo qual é a música que a define no dia de hoje. Aguardando que o professor de capoeira seja o mais votado pelo público para deixar o jogo, Camila brincou sobre ele ficar na rua e ter suas malas prontas.

"Mood do dia! Quem aí também já se identificou com a letra de uma música e pensou que ela foi feita exatamente pra você?", disse a professora de História na legenda. No vídeo, ela debochou da situação e exibiu uma mala pronta.

Para quem não sabe, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.