Ex-esposa de Lucas, do BBB 24, solta o verbo após divórcio ser aceito na justiça: 'Ele perdeu'

Após a justiça do Rio de Janeiro aprovar o divórcio litigioso, Camila Moura fez postagem desabafando sobre Lucas, do BBB 24

Oficialmente divorciada de Lucas Henrique, participante do BBB 24, Camila Moura está muito bem satisfeita com o resultado judicial. Nesta segunda-feira, 8, a carioca usou o Instagram para rebater as críticas que vem recebendo, principalmente dos amigos e familiares do brother.

Segundo a professora de história, as pessoas querem vê-la deprimida e reclamando da postura de Lucas dentro do BBB 24. Refletindo sobre o machismo e como ele acaba movimentando a sociedade, Camila deixou claro que não iria ficar esperando o capoeirista.

"[Para os outros] Lugar de mulher é calada, deitada chorando em um quarto escuro esperando o marido voltar para casa. Esse é o lugar que eu deveria ficar em 2024, século 21? Deprimida, esperando ele voltar para casa para me explicar o inexplicável. Uma pena, vocês não vão me ver assim", dispara.

Leia também: BBB 24: Lucas recorda amizade com Pitel no reality: 'Feliz por ter convivido'

O desabafo de Camila se iniciou após um amigo de Lucas afirmar que o divórcio foi um "livramento" para o amigo. Em entrevista à Quem, Pedro Antonio Vieira Pereira disse que a professora estava se aproveitando da situação para ficar famosa. "Há males na vida que vêm para o bem. Espero que com o tempo ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz na sequência da sua vida", disse o rapaz.

Em resposta, Camila se mostrou empoderada e disposta a seguir com seu posicionamento contra o ex-marido. "Lucas perdeu mesmo, uma grande mulher, esposa, uma mulher que amava ele para c*ralho, uma puta companheira. Perdeu mesmo, muito. Eu tenho total noção de que foi ele quem saiu perdendo: uma baita de uma mulher, o amor da vida dele", declarou.

Em outro momento, ela conta que ficou abalada com os comentários dos familiares e amigos de Lucas que, mesmo após 15 anos de relacionamento, participaram de ataques contra sua pessoa em veículos da imprensa. "Minha saúde mental foi para o saco", disse.