Ex-esposa de Buda manda recada subliminar em vídeo: 'Mulher da minha vida'

Após últimos acontecimentos no BBB 24, ex-esposa de Buda, Camila Moura, posta vídeo mandando recado e esbanjando sua nova versão

A ex-esposa de Buda, o Lucas Henrique, do BBB 24, mostrou que está apredendo e se descobrindo após os últimos acontecimentos protagonizados pelo até então ex-marido no reality show. Em sua rede social, Camila Moura, que viralizou nas últimas semanas e está com quase 3 milhões de seguidores, compartilhou um víde com mensagem subliminar.

Exibindo seu novo visual e seu novo lado de influenciadora, a professora de História falou sobre ser a mulher de sua própria vida após ver o até então esposo flertando com Pitel na casa mais vigiada do Brasil e descumprindo o combinado do relacionamento deles, de não ficarem e nem paquerarem ninguém.

"A cada dia que passa um furacão de emoções por cima de mim, venho aprendendo a ser a mulher da minha vida. O mundo, na maioria das vezes, me forçava a colocar os outros em primeiro lugar, mas estou aprendendo aos poucos que mereço amor, cuidado e prioridade. Por vezes, achei que se tratava de egoísmo, mas percebo agora que o verdadeiro egoísmo seria me esconder e não passar por esse processo de autodescoberta. Então, para quem está lendo essa mensagem e me acompanhando, não espere por ninguém para validar a sua existência, pois você já é completa por si só. Permita-se ser feliz, permita-se brilhar. E vamos enfrentar mais um dia, superar nossos medos e seguir em frente", refletiu ela na legenda.

Para quem não sabe, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Buda após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinando com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Ex de Lucas esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi

A ex-esposa de Lucas Henrique, a professora de História Camila Moura, está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24.