Ex de Khloé Kardashian quer se reconectar com ela depois que sair do Big Brother EUA

Lamar Odom quer se encontrar com Khloé Kardashian e tentar se reconectar com sua ex

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 21h17

Na última segunda-feira, 14, o ex-jogador de basquete Lamar Odom (42) revelou no Big Brother dos Estados Unidos que quer se reconectar com sua ex, Khloé Kardashian (37).

Confinado, o ex-atleta contou em uma conversa: "Eu nunca me pensei em me casar de novo. Eu não tratei aquela boa mulher do jeito certo".

Sobre seus planos futuros com Khloé, Odom ainda comentou: "Eu provavelmente a chamaria para um jantar. Seria uma bênção só de estar na presença dela para apenas dizer para ela que eu sinto muito e que tolo eu fui".

"Ela tem o direito de nunca mais querer me ver pelas coisas que eu a fiz passar, mas o tempo passa e as pessoas mudam. Eu diria que eu sou muito mais fiel agora", completou o ex de Khloé.

Essa não é a primeira vez que Lamar fala sobre a Kardashian. No trailer antes da reality-show americano, que diferente do Brasil tem seus episódios já gravados, o ex-jogador de basquete revelou que havia sonhado com Khloé.

Khloé Kardashian e Tristan Thompson

Antes do Big Brother dos Estados Unidos, Lamar Odom já havia se pronunciado sobre o fim do relacionamento mais recente de Khloé Kardashian.

Após a confirmação de que Tristan Thompson (30) havia tido um filho com outra mulher enquanto estava em um relacionamento com a Kardashian, Lamar fez um post dizendo que gostaria de se reconectar e que sua ex "merece o mundo".

Em relação a essa traição, Tristan Thompson também foi às suas redes sociais pedir perdão para a filha de Kris Jenner (66).

E mais recentemente, a irmã de Kim Kardashian (41) escreveu uma legenda no Instagram, que pode ser interpretada como uma indireta para Tristan sobre o ocorrido.