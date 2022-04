Ex-BBBs se reencontram na festa de aniversário de Ludmilla

Cantora Ludmilla fez festa de aniversário com tema Jamaica para celebrar 27 anos e ex-BBBs marcaram presença

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 07h58

A cantora Ludmilla fez um festão para comemorar a chegada de seus 27 anos, completados no último dia 24!

Na noite de segunda-feira, 25, a artista celebrou a data especial com o tema 'Uma Noite na Jamaica' e mostrou detalhes da decoração nas redes sociais.

Nos Stories de seu Instagram, Lud compartilhou uma série de registros no evento que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em um dos vídeos, a famosa mostrou que ganhou uma moto de presente de um amigo.

Brunna Gonçalves, mulher da cantora, reuniu os colegas de confinamento do BBB 22 na festa da esposa. Os ex-BBBs Tiago Abravanel, Pedro Scooby, Linn da Quebrada, Bárbara Heck, Jessilane, Gustavo Marsengo, Laís Caldas, Larissa Tomásia, Maria e Vyni marcaram presença e chegaram a posar juntos em fotos.

A festa também contou com a presença de Léo Santana, Lore Improta, Gloria Groove, Jojo Todynho, Regina Casé, Bianca Andrade, Rafa Kalimann, Giovanna Lancellotti, Larissa Manoela, Yasmin Brunet, entre outras celebridades.

Brunna e Gustavo, que eram rivais no jogo, até brincaram com o encontro, mas garantiram que aqui fora está tudo na paz.

Ludmilla ganha declaração da esposa, Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves fez uma linda declaração para esposa, Ludmilla, na web, ao postar um vídeo especial com a amada. "Que bom poder compartilhar a vida com você, que bom poder estar comemorando mais um ano de vida seu ao seu lado, gratidão a Deus por isso! Obrigada por ser quem você é, e que você continue enchendo todos nós de orgulho!", disse. "Que Deus te blinde de toda ruindade que há nesse mundo, muita luz, sabedoria e que todos os seus sonhos se concretizem! Você é escolhida por Deus e com certeza vai conquistar ainda mais esse mundão! Feliz aniversário meu amor, te amo muito minha vida! E vamos curtir seu dia do jeito que você mais ama e fazendo o que você mais sabe fazer: FESTAAAA!", continuou Brunna.

Confira alguns registros na festa de Ludmilla: