Big Brother / Na Torcida!

Ex-BBBs revelam torcida para o quarto paredão, entre Natália, Arthur e Bárbara

Participantes do BBB 21 usam as redes para se posicionarem em relação ao quarto paredão da atual edição do Big Brother, disputado por Natália, Arthur e Bárbara

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 21h13 - Atualizado às 22h00