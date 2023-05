Ex-BBBs Larissa e Amanda ignoram repórter em festa: ‘Viraram as caras’

Web acusa ex-BBBs Larissa Santos e Amanda Meirelles de estrelismo ao ignorar repórter em festa de Fred Bruno

Será que a fama subiu para a cabeça? Semanas depois de saírem do confinamento do Big Brother Brasil 23, a médica e ganhadora do reality show Amanda Meirelles e a professora de educação física Larissa Santos estão sendo criticadas após ignorarem as perguntas de um repórter que estava cobrindo a festa de aniversário do influenciador digital e youtuber Fred Bruno, affair da personal trainer.

De acordo com o jornalista Fefito, colunista do Uol, o repórter Gustavo Coruja, do TV Fama, tentou falar com as ex-sister durante a festa, mas acabou completamente ignorada. “Ele perguntava coisas o tempo todo para a Larissa e a Amanda - em momentos diferentes -, e as duas ignoravam ele solenemente”, disparou o fofoqueiro durante o Splash Show nesta quarta-feira, 10.

“Não é que elas não ouviam as perguntas. Elas ouviam e viravam as caras. Sinceramente? Vamos dar dois meses e ninguém lembra mais dessas pessoas. Acho tão de quinta categoria essas pessoas se acharem ultrafamosas”, criticou Fefito. “Ontem mesmo, no TV Fama, a gente teve entrevistas exclusivas de Tony Ramos, Susana Vieira, Glória Pires, Vanessa Giácomo, com direito a Tony Ramos agradecendo a gente pelo espaço - para vir Larissa, ex-BBB, ignorar repórter que vai atrás dela três vezes?”, detonou o jornalista, defendendo o programa que divide com Nelson Rubens e Flávia Noronha na RedeTV!

Amanda explica a decisão de fazer tatuagem com Cara de Sapato

Campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles (32) fez uma tatuagem com o ex-BBB e lutador Cara de Sapato há poucos dias. Eles tatuagem o emoji de corda amarrada, que foi usado pelos fãs que shippavam os dois. Agora, ela explicou a decisão de fazer a tattoo combinando.

"Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", disse ela, que ainda desmentiu os rumores de romance com o lutador. "A gente é muito amigo", contou.

