Ex-BBBs Larissa e Amanda curtem noitada juntas em São Paulo

Milionária, ex-BBB Amanda Meirelles aproveita jantar na companhia de Larissa Santos e surge com vestido curtinho

As ex-BBBs Larissa Santos (24) e Amanda Meirelles (32) curtiram uma noitada juntas na última segunda-feira, 8. As duas foram flagradas saindo de um restaurante na cidade de São Paulo entre risadas após um jantar na companhia de amigos.

As duas esbanjaram simpatia ao acenarem para os fotógrafos quando perceberam que estavam sendo fotografadas. Para o passeio noturno, Larissa apostou em um look preto, com direito a blazer alongado e tênis. Por sua vez, Amanda surgiu com um vestido pink curto e justo ao corpo, e também uma jaqueta jeans oversized.

Mais cedo, Amanda encantou seus seguidores ao mostrar os bastidores do seu primeiro ensaio fotográfico profissional. Milionária após vencer o BBB 23, ela apostou nas caras e bocas ao posar com looks elegantes em um estúdio fotográfico.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Amanda explica a decisão de fazer tatuagem com Cara de Sapato

Campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles (32) fez uma tatuagem com o ex-BBB e lutador Cara de Sapato há poucos dias. Eles tatuagem o emoji de corda amarrada, que foi usado pelos fãs que shippavam os dois. Agora, ela explicou a decisão de fazer a tattoo combinando.

"Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", disse ela, que ainda desmentiu os rumores de romance com o lutador. "A gente é muito amigo", contou.