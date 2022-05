Ex-BBBs Gil do Vigor e Arhtur Picoli se reencontram para almoço

Gil do Vigor e Arthur Picoli se reencontraram e trocaram abraço nesta terça-feira

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 17h05

Nesta terça-feira, 24, os ex-BBB Gil do Vigor (30) e Arthur Picoli(27) se reencontraram para um almoço na casa do instrutor de crossfit.

Gil inicialmente fez mistério no seu Instagram e não revelou quem iria encontrar. "Com quem será que eu vou almoçar hoje? É do BBB 21 simm", escreveu o economista nos seus stories.

Arthur Picoli também comentou sobre o almoço que teria com o semifinalista do Big Brother Brasil de 2021: "pessoinha que estou morrendo de saudades", comentou o ex-BBB.

Ao encontrar Gil, o participante do reality que se envolveu em polêmica com Pabllo Vittar (28), disse animado: "Olha quem que eu tô recebendo na minha casa hoje".

O economista que participa do programa Mais Você chegou ao almoço com uma camiseta e sapatos rosas e foi elogiado por Arthur: "Que roupa linda".

Confira aqui imagens do encontro dos ex-BBBs!

Reprodução: Instagram