Ex-BBB Vyni declara torcida para vencedor o reality show: ‘Força, garra’

Domitila conquistou o favoritismo de Vyni no BBB 23; o influenciador digital gosta de Black e Alface, mas é pela ativista que ele torce no reality

Vyni (25) declarou torcida para Domitila (38) ser a vencedora do BBB 23. Em entrevista ao Críticos do BBB da Contigo!, o ex-BBB contou quem são seus favoritos para chegar na final do reality show. Apesar de gostar do Cezar Black (34) e do Alface (30), é a ativista quem conquistou seu coração. "Força, garra", disparou ele.

O influenciador torce pelo enfermeiro, mas acredita que embora possa chegar perto da final, não ganhará o programa. “Com o passar do jogo a gente foi entendendo a personalidade do Black. Ele não força para ser engraçado, é o jeito espontâneo dele. Ele é leal e não procura brigas. Ele se posiciona quando tem que se posicionar. Eu acredito que o Black pode disputar uma final. Só a coragem de indicar duas pessoas [Amanda e Aline] do quarto que ele acabou de ir, ele está mostrando que veio para jogo”, defendeu.

O participante do BBB 22 não escondeu que é a modelo quem está no primeiro lugar de seu pódio. "Eu adoro a Domitila porque ao mesmo tempo que ela é jogadora, ela vai muito na força, na garra e ela é um alívio cômico!". Além disso, Black e Alface estão empatados entre o segundo e terceiro lugar de seu favoritismo. "Apesar de algumas atitudes dele estarem mostrando uma perspectiva diferente, eu não acho que o Alface necessariamente tem que sair do pódio agora. Ele movimentou o programa durante muito tempo mesmo e acho que ele ainda merece estar no meu pódio".

“Eu quero que a Domitila vença. Eu acho que ela tem muita chance de vencer e a trajetória dela fala por ela. Ela tem muita força, muita garra, é articulada, tem muita força, se posiciona, joga, se joga. Acredito que ela seja uma forte candidata e possa estar no primeiro lugar, torço para que isso aconteça!”, concluiu Vyni, declarando torcida.