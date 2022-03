Ex-BBB Vinicius mostra encontro com os fãs e faz agradecimento: ''Gratidão''

O ex-BBB Vinicius celebrou o encontro com os fãs e agradeceu o carinho que está recebendo após deixar o reality

O ex-BBB Vinicius(24) se encontrou com seus fãs em um shopping do Ceará nesta segunda-feira, 22.

Em seu perfil no Instagram, o oitavo eliminado do BBB 22compartilhou algumas fotos do encontro e agradeceu o carinho que está recebendo desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil.

"Meu sentimento é de gratidão a todos vocês que não medem esforços para me dar amor, apoio e carinho. Tô muito feliz com todos os corações que ganhei e que venho ganhando a cada dia", afirmou ele no começo da publicação.

E completou: "É incrível poder saber que tanta gente me ama desta forma tão calorosa que pude sentir neste dia de hoje. Obrigado por não soltarem minha mão e continuarem comigo!", agradeceu ele.

Amizade com Eliezer

Após ser eliminado do BBB 22, Vinicius conversou com a CARAS Digital e falou sobre a forte amizade que construiu com Eliezer (32) no reality show. "Pela dificuldade que muitos têm de aceitar uma amizade verdadeira entre um gay e um heterossexual. Sou assim com todos os meus amigos e amigas. Cuido, sou carinhoso", afirmou ele. Veja a entrevista completa!

Confira as fotos do encontro de Vyni com os fãs: