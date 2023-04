Ex-BBB Tina exibe a barriga trincada ao usar look mínimo em desfile de moda

Ex-BBB Tina Calamba marca presença em evento fashion e deixa à mostra sua barriga sarada ao posar com look mínimo

A ex-BBB Tina Calamba (29) atraiu todos os olhares ao marcar presença no desfile do estilista Eduardo Amarante (36) na noite de segunda-feira, 3, na cidade de São Paulo. A estrela cruzou a passarela com um look mínimo e ousado.

A ex-sister deixou à mostra sua barriga trincada e as pernas torneadas ao apostar em um conjunto de minissaia e top estiloso mínimo.

Vale lembrar que Tina foi a terceira eliminada do BBB 23, da Globo, com mais de 54% dos votos do público ao enfrentar Cezar Black (34) e Gabriel Santana (23) no paredão. Ela participou da dinâmica de repescagem do reality show, mas não ganhou a chance de voltar ao programa.

Fotos: Leo Franco , Van Campos e Tomzé Fonseca / AgNews

Ex-BBB Tina revela que quase ficou cega

Em um desabafo nas redes sociais, a ex-BBB Tina Calamba contou que quase ficou cega por causa de um produto para o cabelo. Ela teve suas córneas queimadas após fazer um penteado com uma pomada modeladora, chegando a perder sua visão por um momento. “Preciso compartilhar uma situação que é de utilidade pública. É um alerta para a sociedade, para as mulheres que me seguem, principalmente as mulheres pretas, que trocam de cabelo o tempo inteiro”, disse ela.

E completou: “Eu passei por uma experiência bem terrível há três dias. Ainda estou de repouso, eu tive um incidente com uma pomada modeladora. Eu usei esse produto e me trouxe alguns danos colaterais. Tive que ir para o hospital, tive as córneas queimadas. É uma situação que eu já ouvi outras mulheres relatando danos após o uso. Eu usei esse produto em algumas situações, eu tinha eventos, agenda para cumprir. Eu não percebi, eu pensei que podia ser cansaço. A minha rotina não é mais a mesma. Desde o dia que eu gravei o Altas Horas, eu já estava me sentindo cansada. Tive um evento, tive que fazer um penteado correndo, fiz um coque, e, nesse dia, eu tive a ideia de molhar o meu cabelo e aplicar essa pomada modeladora. Fui para o evento, mas estava me sentindo completamente exausta”.

“Foi uma noite terrível, acordei de madrugada, e graças a Deus eu não estava sozinha. Eu chorava sem ter que chorar, estava em crise. Cinco minutos depois eu já não estava vendo nada, foi bem complicado…”, finalizou.