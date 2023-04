Ex-BBB Tina Calamba aparece pela primeira vez com as duas filhas

Ex-BBB Tina Calamba surge com as duas filhas em ensaio fotográfico encantador: 'Meus diamantes mais preciosos'

A ex-BBB Tina Calamba pegou os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 13, ao mostrar as duas filhas, Raquel e Alana, pela primeira vez nas redes sociais. Discreta com a vida pessoal, ela abriu uma exceção ao fazer um ensaio fotográfico com as herdeiras.

A mamãe coruja mostrou um vídeo dos bastidores do momento encantador com as filhas em seu perfil no Instagram e falou sobre o que está sentindo ao compartilhar a sua família com os internautas.

"De coração aberto vocês me receberam, e hoje me sinto confortável em abrir mais uma página da minha vida pessoal com vocês. Peço que recebam com muito afeto e carinho os meus diamantes mais preciosos, apresento a vocês minhas Calambas, Raquel e Alana. Obrigada por todo carinho, diamantes!", disse ela na legenda.

Ex-BBB Tina revela que quase ficou cega

Em um desabafo nas redes sociais, a ex-BBB Tina Calamba contou que quase ficou cega por causa de um produto para o cabelo. Ela teve suas córneas queimadas após fazer um penteado com uma pomada modeladora, chegando a perder sua visão por um momento. “Preciso compartilhar uma situação que é de utilidade pública. É um alerta para a sociedade, para as mulheres que me seguem, principalmente as mulheres pretas, que trocam de cabelo o tempo inteiro”, disse ela.

E completou: “Eu passei por uma experiência bem terrível há três dias. Ainda estou de repouso, eu tive um incidente com uma pomada modeladora. Eu usei esse produto e me trouxe alguns danos colaterais. Tive que ir para o hospital, tive as córneas queimadas. É uma situação que eu já ouvi outras mulheres relatando danos após o uso. Eu usei esse produto em algumas situações, eu tinha eventos, agenda para cumprir. Eu não percebi, eu pensei que podia ser cansaço. A minha rotina não é mais a mesma. Desde o dia que eu gravei o Altas Horas, eu já estava me sentindo cansada. Tive um evento, tive que fazer um penteado correndo, fiz um coque, e, nesse dia, eu tive a ideia de molhar o meu cabelo e aplicar essa pomada modeladora. Fui para o evento, mas estava me sentindo completamente exausta”.

“Foi uma noite terrível, acordei de madrugada, e graças a Deus eu não estava sozinha. Eu chorava sem ter que chorar, estava em crise. Cinco minutos depois eu já não estava vendo nada, foi bem complicado…”, finalizou.