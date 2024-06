Ex-BBB Thalyta diz qual é o seu trabalho e se aceitaria ir para A Fazenda

A ex-BBB Thalyta Alves esbanjou sinceridade ao responder qual é o seu trabalho após o Big Brother Brasil e o que faria se foi chamada para A Fazenda

A ex-BBB Thalyta Alves aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos seguidores no Instagram. Ela foi questionada sobre qual é o seu trabalho depois do Big Brother Brasil e se iria para A Fazenda, da Record. Sincera, ela respondeu na lata.

A estrela declarou que trabalha como advogada, assim como era antes do reality show da Globo. "Eu continuo trabalhando com o que eu sempre trabalhei e com o que eu estou correndo atrás desde que tinha 20 anos. Eu sou advogada, a minha OAB está ativa. Eu sou doutora por excelência, porque Dom Pedro II assim decidiu que o advogado seria chamado de doutor. Então eu sou doutora, e tô aí, trabalhando com o que eu sempre trabalhei, com o que eu estudei pra caramba pra exercer", afirmou ela.

Então, Thalyta contou que é claro que iria para A Fazenda e explicou seu pensamento. "Eu sou uma pessoa que aproveita muitas oportunidades. É óbvio que eu iria entrar. Não sou hipócrita de falar ‘não vou, não vou’. Lógico que eu iria. até mesmo para fazer valer o hate todo que eu recebo. Porque em sete dias eu acho que não dá para vocês me conhecerem, para vocês julgarem. Nada melhor do que um novo reality, vamos embora! Queria muito ir, adoro bicho. E seria uma oportunidade de me mostrar para vocês. Claro que eu falaria sim, óbvio, não sou besta, não sou idiota, acho que seria uma ótima oportunidade para vocês me conhecerem de verdade. Claro, sim, com certeza, só me chamar que eu vou.", declarou.

Ex-BBB Thalyta fez lipoaspiração

A ex-BBB Thalyta Alves, que foi a segunda eliminada da 24ª edição do Big Brother Brasil, já deu uma repaginada em seu corpo. Há pouco tempo, a musa passou por uma cirurgia plástica de lipoaspiração para redefinir as curvas do seu corpo.

Ela realizou a lipoaspiração no abdômen, nas costas e na papada, e também remodelou a região dos glúteos. Além disso, ela usou uma tecnologia para reduzir a flacidez da pele, chamada de argoplasma. Nas redes sociais, o cirurgião mostrou vídeos com imagens de antes e depois. Assista abaixo!

“Estou muito feliz. Ainda estou um pouco inchada, mas adorei o resultado. Meu bumbum está lindo. Estou me sentindo a Kim Kardashian”, brincou ela.